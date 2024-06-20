Янчуров Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯнчуров Яков

Янчуров Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янчурова Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Янчурова Належда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янчурова Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Янчурова Належда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корняк Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Янчурова Належда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янчурова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Янчурова Належда

Рождение ребёнка
16.03.1910

Сын: Янчуров Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Янчурова Належда

Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Янчуров Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Янчурова Належда

Смерть
Неизвестно

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