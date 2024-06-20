Янчуров Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчурова Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Янчурова Належда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчурова Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Янчурова Належда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корняк Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Янчурова Належда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчурова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Янчурова Належда
Рождение ребёнка
16.03.1910
Сын: Янчуров Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Янчурова Належда
Рождение ребёнка
03.07.1912
Мать ребёнка: Янчурова Належда
Смерть
Неизвестно