Дабежа Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДабежа Светлана Алексеевна

Дабежа Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938

Отец: Дабежа Алексей Герасимович

Мать: Челпан Мария Иосиповна

Рождение ребёнка
06.09.1960

Дочь: Кильян Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Кильян Григорий Исаевич

Рождение ребёнка
05.06.1969

Сын: Кильян Вячеслав Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.02.1974

Дочь: Кильян Маргарита Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.