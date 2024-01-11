Дабежа Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938
Отец: Дабежа Алексей Герасимович
Мать: Челпан Мария Иосиповна
Рождение ребёнка
06.09.1960
Дочь: Кильян Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Кильян Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
05.06.1969
Сын: Кильян Вячеслав Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.02.1974
Дочь: Кильян Маргарита Григорьевна
Отец ребёнка: не указан