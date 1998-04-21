Коноваленко Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1998

Сын: Коноваленко Денис Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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