Болданков Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Болданков Гавриил Гавриилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1804
Сын: Болданков Максим Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1813
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно