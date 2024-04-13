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Болданков Василий Гаврилович

Место рождения

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1804 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Болданков Гавриил Гавриилович

Мать: скрыто настройками приватности

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.08.1804

Сын: Болданков Максим Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.02.1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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