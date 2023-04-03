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Пелагея Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1880

Дочь: Надежда Андреева

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1884

Дочь: Любовь Андреева

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Пугачев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Пугачев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1892

Дочь: Наталья Андреева

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.10.1896

Дочь: Ефросинья Андреева

Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Андрей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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