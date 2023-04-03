Пелагея Никанорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1880
Дочь: Надежда Андреева
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
20.09.1884
Дочь: Любовь Андреева
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
02.11.1885
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
16.04.1888
Сын: Пугачев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
17.08.1892
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
23.10.1896
Дочь: Ефросинья Андреева
Отец ребёнка: Пугачев Андрей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно