Толкач Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкач Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЖП
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Толкач Григорий

Мать: Толкач Мария

Рождение ребёнка
05.01.1950

Сын: Толкач Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Замковец Валентина Николаевна

Гутово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Замковец Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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