Толкач Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: Толкач Григорий
Мать: Толкач Мария
Рождение ребёнка
05.01.1950
Мать ребёнка: Замковец Валентина Николаевна
Гутово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Замковец Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно