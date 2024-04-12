Гордеева (Филиппова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Филиппова) Анна

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Место рождения

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.03.1994

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1994

Отец: Филиппов Василий

Мать: Филиппова Людмила

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.12.2013

Муж: Гордеев Александр

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Александр

Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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