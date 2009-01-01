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Сердечкин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Сердечкин Сергей Яковлевич

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
10.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердечкина Зоя Кирилловна

Рождение ребёнка
12.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердечкина Зоя Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердечкина Зоя Кирилловна

Смерть
2009
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