Сердечкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Сердечкин Сергей Яковлевич
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
10.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сердечкина Зоя Кирилловна
Рождение ребёнка
12.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сердечкина Зоя Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009