Сироткин Анатолий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Анатолий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сироткин Егор Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элла Анатольевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Роберт Анатольевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Володя Анатольевич

Мать ребёнка: ?

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