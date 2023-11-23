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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: (Ракобольский) Василий Иоаннов

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сретенский Василий Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сретенский Леонид Васильев

Отец ребёнка: Сретенский Василий Иванович

Сретенский Леонид Васильевич (1848 — ?) Родился 16 февраля 1848 года в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Сретенского. Окончил Ярославскую духовную семинарию в степени студента.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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