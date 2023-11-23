Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: (Ракобольский) Василий Иоаннов
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сретенский Леонид Васильев
Отец ребёнка: Сретенский Василий Иванович
Сретенский Леонид Васильевич (1848 — ?) Родился 16 февраля 1848 года в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Сретенского. Окончил Ярославскую духовную семинарию в степени студента.... Показать все
Смерть
Неизвестно