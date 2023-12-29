Селивонова (Чухнова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова (Чухнова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Журавка, Сумська область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Журавка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
16.01.1911 ст.

Муж: Селивонов Пётр Андреевич

Журавка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.07.1913 ст.

Сын: Селивонов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Селивонов Пётр Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
«Выдана справка о рождении № 15 24\\I - 1973 г. Выд II-БП296751 21\\III - 81 г.»
Смерть
Неизвестно

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