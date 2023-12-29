Селивонова (Чухнова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1913 ст.
Сын: Селивонов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Селивонов Пётр Андреевич
«Выдана справка о рождении № 15 24\\I - 1973 г. Выд II-БП296751 21\\III - 81 г.»
Смерть
Неизвестно