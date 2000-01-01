Grunwald (Schneider) Anna Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Schneider Gottlieb
Мать: Schneider Catharina
Рождение ребёнка
1799
Сын: Grunwald Martin
Отец ребёнка: Grunwald Johann Caspar
Рождение ребёнка
1801
Сын: Grunwald Heinrich
Отец ребёнка: Grunwald Johann Caspar
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Grunwald Catharina Elisabetha
Отец ребёнка: Grunwald Johann Caspar
Рождение ребёнка
1808
Сын: Grunwald Andreas
Отец ребёнка: Grunwald Johann Caspar
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно