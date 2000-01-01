Grunwald (Schneider) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grunwald (Schneider) Anna Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1741 г.р.

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Schneider Gottlieb

Мать: Schneider Catharina

Рождение ребёнка
1799

Сын: Grunwald Martin

Отец ребёнка: Grunwald Johann Caspar

Рождение ребёнка
1801

Сын: Grunwald Heinrich

Отец ребёнка: Grunwald Johann Caspar

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Grunwald Catharina Elisabetha

Отец ребёнка: Grunwald Johann Caspar

Рождение ребёнка
1808

Сын: Grunwald Andreas

Отец ребёнка: Grunwald Johann Caspar

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Grunwald Johann Caspar

Смерть
Неизвестно
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