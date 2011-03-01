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Милафетнов Владимир Алексеевич
Милафетнов Владимир Алексеевич
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Древо
Место рождения
Апатиты
, город Апатиты, Мурманская область
Дата рождения
01.03.2011
Пол
Мужской
Отец
Милафетнов Алексей Романович
1977 г.р.
Мать
Усолкина (Усолкина) Евгения Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2011
Отец:
Милафетнов Алексей Романович
Мать:
Усолкина Евгения Владимировна
Апатиты
, город Апатиты, Мурманская область
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