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Милафетнов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область

Дата рождения

01.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2011

Отец: Милафетнов Алексей Романович

Мать: Усолкина Евгения Владимировна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
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