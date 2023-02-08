(Леви) Лена
Место рождения
Дата рождения20.08.1979
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
2006
из кирова в воронеж в гости)
Рождение ребёнка
29.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности