(Леви) Лена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Леви) Лена

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

20.08.1979

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
2006
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
из кирова в воронеж в гости)
Рождение ребёнка
29.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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