Аксёнов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
08.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
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