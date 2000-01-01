Аксёнов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1942
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
08.02.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно