(Шарикова) Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарикова) Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шариков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Шариков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шариков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Шариков Яков

Рождение ребёнка
20.08.1924

Сын: Шариков Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Шариков Яков

Смерть
Неизвестно

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