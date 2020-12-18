Алванян (Куприянова) Яна Михайловна
Место рожденияг.Конаково, Тверская обл.
Дата рождения15.03.1966
Дата смерти18.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1966
г.Конаково, Тверская обл.
Бракосочетание
1976
г.Конаково
Рождение ребёнка
17.12.1986
Дочь: Алванян Лиана Мвртичевна
Отец ребёнка: Алванян Мкртич Мисакович
Рождение ребёнка
19.05.1989
Отец ребёнка: Алванян Мкртич Мисакович
Смерть
18.12.2020
г.Конаково