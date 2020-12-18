Алванян (Куприянова) Яна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлванян (Куприянова) Яна Михайловна

Алванян (Куприянова) Яна Михайловна

avatar

Место рождения

г.Конаково, Тверская обл.

Дата рождения

15.03.1966

Дата смерти

18.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1966

Отец: Куприянов Михаил Иванович

Мать: Куприянова Римма Федоровна

г.Конаково, Тверская обл.
Бракосочетание
1976

Муж: Алванян Мкртич Мисакович

г.Конаково
Рождение ребёнка
17.12.1986

Дочь: Алванян Лиана Мвртичевна

Отец ребёнка: Алванян Мкртич Мисакович

Рождение ребёнка
19.05.1989

Сын: Алванян Мисак Мкртичевич

Отец ребёнка: Алванян Мкртич Мисакович

Смерть
18.12.2020
г.Конаково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close