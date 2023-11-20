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Васильцов Игорь Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1971

Отец: Васильцов Валентин Федорович

Мать: Васильцова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильцова Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
21.09.1996

Сын: Васильцов Владислав Игоревич

Мать ребёнка: Васильцова Оксана Владимировна

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