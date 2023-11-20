Васильцов Игорь Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1971
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1971
Отец: Васильцов Валентин Федорович
Мать: Васильцова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильцова Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
21.09.1996
Сын: Васильцов Владислав Игоревич
Мать ребёнка: Васильцова Оксана Владимировна