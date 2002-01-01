Казьмина (Апалихина) Анна Алексеевна
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рождения1885
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Апалихин Алексей
Мать: не указана
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бокарёва Мария
Отец ребёнка: Казьмин Василий Антонович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Казьмин Василий Антонович
Смерть
1961
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка