Казьмина (Апалихина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казьмина (Апалихина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

1885

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Апалихин Алексей

Мать: не указана

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бокарёва Мария

Отец ребёнка: Казьмин Василий Антонович

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1914

Сын: Казьмин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Казьмин Василий Антонович

Смерть
1961
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка
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