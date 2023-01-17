Плесовских Дарья Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Дарья Сафроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1877

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Плесовских Семен Федорович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Василиса Семеновна

Отец ребёнка: Плесовских Семен Федорович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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