Плесовских Дарья Сафроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1877
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Плесовских Семен Федорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Василиса Семеновна
Отец ребёнка: Плесовских Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно