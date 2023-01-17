Беседин Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1987
Рождение ребёнка
14.05.2016
Дочь: Беседина Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.2019
Дочь: Беседина Полина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности