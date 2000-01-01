Стародубцев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Николай Николаевич

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Место рождения

Россия Кировская область котельничский район деревня

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стародубцев Николай Прокопьевич

Мать: Ульяна

Россия Кировская область котельничский район деревня
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса

Смерть
Неизвестно
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