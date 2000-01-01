Стародубцев Николай Николаевич
Место рожденияРоссия Кировская область котельничский район деревня
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стародубцев Николай Прокопьевич
Мать: Ульяна
Россия Кировская область котельничский район деревня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса
Смерть
Неизвестно