(Сухомлина) Вера Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухомлина) Вера Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1925

Дата смерти

11.09.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Новопавловка, Пензенская обл. (источник: Сайт «MyHeritage». Администратор Иван Ильиных)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чудинов Федор Федорович

Смерть
11.09.2001

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