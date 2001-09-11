(Сухомлина) Вера Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1925
Дата смерти11.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Новопавловка, Пензенская обл. (источник: Сайт «MyHeritage». Администратор Иван Ильиных)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чудинов Федор Федорович
Смерть
11.09.2001