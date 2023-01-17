Поволоцкий Валериан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1899 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Военная служба
1899 ст.
Штаб-ротмистр 39-го драгунского Нарвского полка. Дислокация полка - Седлецкая губерния, город Седлец (ныне - город Седльце в Польше).
Смерть
Неизвестно