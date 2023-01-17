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Поволоцкий Валериан Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1899 ст.

Жена: Поволоцкая Екатерина Асинкритовна

Томск, город Томск, Томская область
Военная служба
1899 ст.
Штаб-ротмистр 39-го драгунского Нарвского полка. Дислокация полка - Седлецкая губерния, город Седлец (ныне - город Седльце в Польше).
Смерть
Неизвестно
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