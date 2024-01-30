Гриценко -- Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1911
Сын: Гриценко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Гриценко Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Гриценко Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Гриценко Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно