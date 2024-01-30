Гриценко -- Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко -- Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1911

Сын: Гриценко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Гриценко Владимир Андреевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Гриценко Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Гриценко Владимир Андреевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Владимир Андреевич

Смерть
Неизвестно
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