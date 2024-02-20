Есиев Иналук Хазметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есиев Иналук Хазметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есиева Мадинат

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есиева Мадинат

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есиева Мадинат

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есиева Мадинат

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есиева Мадинат

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есиева Мадинат

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есиева Мадинат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Есиева Мадинат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есиева Мадинат

Смерть
Неизвестно
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