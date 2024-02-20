Есиев Иналук Хазметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима
Мать ребёнка: Есиева Мадинат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есиева Мадинат
Смерть
Неизвестно