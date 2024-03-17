(Данилова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Данилова) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туров Павел Кондратьевич

Мать: (Турова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данилова) Наталья

Отец ребёнка: Данилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данилова) Людмила

Отец ребёнка: Данилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данилова) Любовь

Отец ребёнка: Данилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данилова) Елена

Отец ребёнка: Данилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Владимир

Отец ребёнка: Данилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Анатолий

Отец ребёнка: Данилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Александр

Отец ребёнка: Данилов Александр

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