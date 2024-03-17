(Данилова) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туров Павел Кондратьевич
Мать: (Турова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данилова) Наталья
Отец ребёнка: Данилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данилова) Людмила
Отец ребёнка: Данилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данилова) Любовь
Отец ребёнка: Данилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данилова) Елена
Отец ребёнка: Данилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Владимир
Отец ребёнка: Данилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Анатолий
Отец ребёнка: Данилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Александр
Отец ребёнка: Данилов Александр