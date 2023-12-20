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Милосердов Давид Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Милосердов Андрей Яковлев

Мать: Милосердова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милосердова Агафья Прокофьева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Милосердов Никит Давидов

Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Милосердова) Марфа Давидова

Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Милосердов Андрей Давидов

Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Милосердова) Матрена Давидова

Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Милосердов Зот Давидов

Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева

Смерть
Неизвестно

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