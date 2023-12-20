Милосердов Давид Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Милосердов Андрей Яковлев
Мать: Милосердова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Милосердова) Марфа Давидова
Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Милосердов Андрей Давидов
Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Милосердова) Матрена Давидова
Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Милосердова Агафья Прокофьева
Смерть
Неизвестно