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Ковалевская (-) Анна ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1909

Дочь: Холодович Зоня Францевна

Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?

Корма, Лельчицкий район, Гомельская область
Место рождения неизвестно, указано место жительства.
Рождение ребёнка
07.01.1919

Дочь: Алесич Дарья (Адельфина) Францевна

Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляга Мария (Марыля) Францевна

Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Андрей (Адам) Францевич

Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ядвига Францевна

Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевский Франц ?

Смерть
Неизвестно
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