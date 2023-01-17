Ковалевская (-) Анна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1909
Дочь: Холодович Зоня Францевна
Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?
Корма, Лельчицкий район, Гомельская область
Место рождения неизвестно, указано место жительства.
Рождение ребёнка
07.01.1919
Дочь: Алесич Дарья (Адельфина) Францевна
Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляга Мария (Марыля) Францевна
Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Андрей (Адам) Францевич
Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ядвига Францевна
Отец ребёнка: Ковалевский Франц ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалевский Франц ?
Смерть
Неизвестно