Шадрова (Сергеева) Юлия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шадров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шадров-Николаев Василий Павлович
Перекс, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1969
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд