Шадрова (Сергеева) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрова (Сергеева) Юлия Николаевна

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Место рождения

Ершиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шадров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шадров-Николаев Василий Павлович

Перекс, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1969
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
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