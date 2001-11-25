Ракипова Алима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1931
Сын: Ракипов Абдулхарис Абдулкадырович
Отец ребёнка: Ракипов Абдулла Баутдинович
Рождение ребёнка
01.04.1938
Дочь: Маматова Фируза Абдулкадировна
Отец ребёнка: Ракипов Абдулла Баутдинович
Смерть
Неизвестно