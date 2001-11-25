Ракипова Алима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракипова Алима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1931

Сын: Ракипов Абдулхарис Абдулкадырович

Отец ребёнка: Ракипов Абдулла Баутдинович

Рождение ребёнка
01.04.1938

Дочь: Маматова Фируза Абдулкадировна

Отец ребёнка: Ракипов Абдулла Баутдинович

Смерть
Неизвестно
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