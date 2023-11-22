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Кондратьев Кондратий Петрович

Место рождения

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

1865 г.р.
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Добавил:

ГП
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Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кондратьев Петр

Мать: не указана

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кондратьев Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондратьева Агафья Сидоровна

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Агафья Сидоровна

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Агафья Сидоровна

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Агафья Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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