Кондратьев Кондратий Петрович
Место рожденияВитебская губерния Городокский уезд Болецкая волость
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кондратьев Петр
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кондратьев Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Кондратьева Агафья Сидоровна
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Агафья Сидоровна
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1875
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Агафья Сидоровна
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно