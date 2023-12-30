Козлов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Тарасова) Галина Григорьевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Тарасова) Галина Григорьевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Тарасова) Галина Григорьевна

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