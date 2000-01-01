Приёмная Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приёмная Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кошкин Трофим Нефёдович

Мать: Кошкина Анна

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