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Приёмная Устинья
Приёмная Устинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Пол
Женский
Отец
Кошкин Трофим Нефёдович
1804 г.р.
Мать
Кошкина Анна
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Кошкин Трофим Нефёдович
Мать:
Кошкина Анна
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