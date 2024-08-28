(Толстова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
1966
Сын: Бухнер Александр
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
1969
Сын: Бухнер Сергей
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Смерть
2002