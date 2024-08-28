(Толстова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Толстова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

1966 г.р.
1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
1966

Сын: Бухнер Александр

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
1969

Сын: Бухнер Сергей

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Смерть
2002

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