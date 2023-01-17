Киселев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Киселев Петр Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Киселева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гудёнина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Киселева Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Киселева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно