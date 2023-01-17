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Киселев Иван Петрович

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Киселев Петр Федорович

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Киселева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Киселев Павел Иванович

Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Киселев Василий Иванович

Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гудёнина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Киселева Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Киселев Капитон Иванович

Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Киселева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Киселева Настасья Тихоновна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Настасья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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