Макота Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2000
Сын: Макота Даниил Владимирович
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макота Богдан Владимирович
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно