Макота Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макота Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2000

Сын: Макота Даниил Владимирович

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макота Богдан Владимирович

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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