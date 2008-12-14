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Селезнёв Владимир Васильевич

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Место рождения

Буланаш, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

10.05.1948

Дата смерти

14.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1948

Отец: Селезнёв Василий Трофимович

Мать: Селезнёва Клавдия Марковна

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Образование
С 1964 по 1967
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
ГПТУ №58
Бракосочетание
1970

Жена: Селезнёва Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнёва Нина Дмитриевна

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Шахтёр
Смерть
14.12.2008
Буланаш, Артемовский, Свердловская область
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