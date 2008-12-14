Селезнёв Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1948
Дата смерти14.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1948
Образование
С 1964 по 1967
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
ГПТУ №58
Бракосочетание
1970
Рождение ребёнка
24.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнёва Нина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Шахтёр
Смерть
14.12.2008