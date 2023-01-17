Давидов Карл Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидов Карл Юльевич

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Место рождения

Кулдига, Латвия

Дата рождения

15.03.1838

Дата смерти

26.02.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулдига, Латвия
Место жительства
С 1852
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862 по 1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1862
Лейпциг, Германия
Смерть
26.02.1889
Москва, город федерального значения Москва
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