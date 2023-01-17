Давидов Карл Юльевич
Место рожденияКулдига, Латвия
Дата рождения15.03.1838
Дата смерти26.02.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Кулдига, Латвия
Место жительства
С 1852
Место жительства
С 1862 по 1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1862
Лейпциг, Германия
Смерть
26.02.1889