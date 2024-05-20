Кузнецова (Белова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913
Отец: Белов Василий Иванович
Мать: Васса Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Смерть
Неизвестно