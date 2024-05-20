Кузнецова (Белова) Анна Васильевна 10.01.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Белова) Анна Васильевна

Место рождения

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

10.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913

Отец: Белов Василий Иванович

Мать: Васса Васильева

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Смерть
Неизвестно

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