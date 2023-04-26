Трошкова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимина (Трошкова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Трошков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошков Александр

Рождение ребёнка
28.07.1982

Сын: Трошков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Трошков Александр

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