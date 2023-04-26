Трошкова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимина (Трошкова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Трошков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трошков Александр
Рождение ребёнка
28.07.1982
Сын: Трошков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Трошков Александр