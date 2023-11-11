Емельян Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Степан Андреевич
Мать: Агафья Афонасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Леонтий Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Максим Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мавра Емельяновна
Мать ребёнка: Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ефим Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Акимовна
Смерть
Неизвестно