Емельян Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Степан Андреевич

Мать: Агафья Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Акимовна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Марфа Акимовна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Леонтий Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Акимовна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Максим Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Акимовна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мавра Емельяновна

Мать ребёнка: Марфа Акимовна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ефим Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Акимовна

Смерть
Неизвестно

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