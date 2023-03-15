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Новиков Сергей

Место рождения

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1936 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай

Мать ребёнка: Новикова (Кузавкова) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1936

Дочь: Архипова (Новикова) Валентина

Мать ребёнка: Новикова (Кузавкова) Прасковья

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Новиков Валерий

Мать ребёнка: Новикова (Кузавкова) Прасковья

Смерть
Неизвестно

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