Сарнавская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарнавская Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарнавский Иван Маркиянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарнавский Иван Маркиянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарнавский Иван Маркиянович

Смерть
1977
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