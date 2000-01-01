Сарнавская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарнавский Иван Маркиянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарнавский Иван Маркиянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977