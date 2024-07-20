Спиридонова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова меланья федоровна
Отец ребёнка: Спиридонов федор
Рождение ребёнка
1727
Сын: Спиридонов Федор Федорович
Отец ребёнка: Спиридонов федор
Рождение ребёнка
1736
Сын: Спиридонов павел федорович
Отец ребёнка: Спиридонов федор
Смерть
Неизвестно