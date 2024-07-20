Спиридонова Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонова Мавра Ивановна

Спиридонова Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ек
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова меланья федоровна

Отец ребёнка: Спиридонов федор

Рождение ребёнка
1727

Сын: Спиридонов Федор Федорович

Отец ребёнка: Спиридонов федор

Рождение ребёнка
1736

Сын: Спиридонов павел федорович

Отец ребёнка: Спиридонов федор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.