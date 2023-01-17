Мамаева (?) Мария Петрова
Место рожденияд. Поломская
Дата рождения1728
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поломская
Вятская округа, Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Мамаев Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Попова Соломона Львовна
Отец ребёнка: Мамаев Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мамаева Ирина Львовна
Отец ребёнка: Мамаев Лев Васильевич
Бракосочетание
До 1764
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1764