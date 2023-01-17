Мамаева (?) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Мария Петрова

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Место рождения

д. Поломская

Дата рождения

1728

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поломская
Вятская округа, Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1743

Сын: Мамаев Василий Львович

Отец ребёнка: Мамаев Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Попова Соломона Львовна

Отец ребёнка: Мамаев Лев Васильевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мамаева Ирина Львовна

Отец ребёнка: Мамаев Лев Васильевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1764

Муж: Мамаев Лев Васильевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1764
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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