Герасим Иванов
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смерти20.12.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1842 ст.
Отец: Иван Антонов
Мать: Фекла Григорьева
Восприемник
23.03.1868 ст.
23 марта 1868 у Марiи Павловой Феодоровой (Г-на Бартенева , Деревни Зельева) 56-25-218-4об-5
Рождение ребёнка
Около ?.04.1873 ст.
Сын: Иванъ Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья Максимова
нет данных о рождении
Восприемник
21.10.1873 ст.
21 октября 1873 у Димитрiя Игнатiева Потапова (д.Леонидова) 56-25-218-144об-145
Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.
Сын: Николай Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья Максимова
Дата рождения (крещения): 11 (12) октября 1874 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-21... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1876 ст.
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Авдотья Максимова
Дата рождения (крещения): 14 (15) июня 1876 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-218-2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Максимова
Смерть
20.12.1878 ст.
Дата смерти (погребения): 20(22) декабря 1878 Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ, 36 лет, отъ чахотки 56-25-218-288об-289
Похороны
22.12.1878 ст.