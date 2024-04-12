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Герасим Иванов

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

20.12.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Иван Антонов

Мать: Фекла Григорьева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Восприемник
23.03.1868 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
23 марта 1868 у Марiи Павловой Феодоровой (Г-на Бартенева , Деревни Зельева) 56-25-218-4об-5
Рождение ребёнка
Около ?.04.1873 ст.

Сын: Иванъ Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья Максимова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
нет данных о рождении
Восприемник
21.10.1873 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
21 октября 1873 у Димитрiя Игнатiева Потапова (д.Леонидова) 56-25-218-144об-145
Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.

Сын: Николай Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья Максимова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 11 (12) октября 1874 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-21... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1876 ст.

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Авдотья Максимова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 14 (15) июня 1876 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-218-2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Максимова

Смерть
20.12.1878 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата смерти (погребения): 20(22) декабря 1878 Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ, 36 лет, отъ чахотки 56-25-218-288об-289
Похороны
22.12.1878 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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