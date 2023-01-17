Иванов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1943
Отец: Иванов Николай
Мать: Хромова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
16.02.1965
Сын: Иванов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Иванова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
19.10.1970
Сын: Иванов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Иванова Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно