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Иванов Александр Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.06.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1943

Отец: Иванов Николай

Мать: Хромова Лидия Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1965

Сын: Иванов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Иванова Лидия Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1970

Сын: Иванов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Иванова Лидия Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно
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