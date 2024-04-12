Ишимов Ишмет
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ишметов Ишмурат
Мать ребёнка: Байтемирова Бады
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Ишметов Зюлхарнеи
Мать ребёнка: Байтемирова Бады
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Ишметов Идрис
Мать ребёнка: Байтемирова Бады
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Ишметев Асиряф
Мать ребёнка: Байтемирова Бады
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байтемирова Бады
Смерть
1856