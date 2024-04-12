Ишимов Ишмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимов Ишмет

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Место рождения

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

1808 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ишметов Ишмурат

Мать ребёнка: Байтемирова Бады

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ишметов Зюлхарнеи

Мать ребёнка: Байтемирова Бады

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ишметов Идрис

Мать ребёнка: Байтемирова Бады

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ишметев Асиряф

Мать ребёнка: Байтемирова Бады

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байтемирова Бады

Смерть
1856
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