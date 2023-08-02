Леуцкая (Олада ?) Ирина Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Леутский Евдоким
Отец ребёнка: Леутский Василий Мефодиевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Леутский Евфимий
Отец ребёнка: Леутский Василий Мефодиевич
Рождение ребёнка
15.01.1914
Сын: Леутский Пётр
Отец ребёнка: Леутский Василий Мефодиевич
Смерть
Неизвестно