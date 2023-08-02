Леуцкая (Олада ?) Ирина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леуцкая (Олада ?) Ирина Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леутский Василий Мефодиевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Леутский Евдоким

Отец ребёнка: Леутский Василий Мефодиевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Леутский Евфимий

Отец ребёнка: Леутский Василий Мефодиевич

Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Леутский Пётр

Отец ребёнка: Леутский Василий Мефодиевич

Смерть
Неизвестно

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